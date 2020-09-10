Тюмень, 10 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Тюмени бригады скорой медицинской помощи дежурили утром 10 сентября у трёх торговых центров. Об этом порталу 72.ru сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По данным собственного источника издания в полиции, от неизвестных поступили анонимные сообщения о минировании ТРЦ «Гудвин», «Колумб» и «Кристалл».

Центры проверили кинологи со специально обученными собаками. Угроза оказалась ложной, отметил источник в правоохранительных органах.