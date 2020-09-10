Число «заминированных» торговых центров в Тюмени увеличилось до трёх
Тюмень, 10 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. В Тюмени бригады скорой медицинской помощи дежурили утром 10 сентября у трёх торговых центров. Об этом порталу 72.ru сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Иван Шилов ИА REGNUM
Телефонный террор
По данным собственного источника издания в полиции, от неизвестных поступили анонимные сообщения о минировании ТРЦ «Гудвин», «Колумб» и «Кристалл».
Центры проверили кинологи со специально обученными собаками. Угроза оказалась ложной, отметил источник в правоохранительных органах.