Тамбов, 10 сентября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика»), сообщили ИА ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь идёт о совместном поиске новых научных идей и подготовке кадров для АПК.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с Иннопрактика”

Региональные власти отмечают, что в Тамбовской области происходят «прорывные изменения в АПК на основе инновационных научных разработок». При подписании документа Александр Никитин отметил, что регион заинтересован в совместной работе в области поиска новых научных идей, сотрудничестве в развитии системы подготовки современных профессиональных кадров для АПК, которые будут эти инновации внедрять и использовать.

«Сотрудничество с «Иннопрактикой» станет важным элементом дальнейшего развития инноваций и повышения эффективности как всего агропромышленного комплекса региона, так и конкретных проектов по развитию инновационной инфраструктуры», — подчеркнул Александр Никитин.

В рамках соглашения стороны планируют разрабатывать совместные проекты, цель которых — содействие экономическому развитию Тамбовской области. Также предполагается создание условий для внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и совершенствование системы образования в агропромышленной сфере, стимулирование трансфера инновационных технологий, развитие инновационной инфраструктуры региона и внедрение цифровых технологий в образование и АПК.

Для решения этих задач будет сформирован проектный офис, который займется отбором проектов и их дальнейшей координацией, — от определения ключевых дат и точек планирования до реализации и постпроектного мониторинга.

Компания «Иннопрактика» объединяет центр «Национального интеллектуального резерва МГУ» и Фонд «Национальное интеллектуальное развитие». Организация создана для эффективного решения задач инновационного развития страны: поиск новых научных идей, экспертиза проектов, внедрение российских разработок в производство, привлечение талантливой молодежи для реализации проектов и стажировок в российских компаниях.