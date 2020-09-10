Тверь, 10 сентября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. 15-летний школьник из Тверской области, который, рискуя жизнью, спас тонущего мальчика, награждён Почетной грамотой председателя Следственного комитета России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК. Грамоту подростку-герою вручили в региональном СУ СКР 9 сентября.

СУ СК РФ по Тверской области

9 июня 2020 года ученик МОУ «Колталовская средняя общеобразовательная школа» Калининского района Тверской области увидел, что в пруду, расположенном в селе Красная Гора, тонет шестилетний мальчик. Не раздумывая, подросток и его мать бросились к пруду. Когда школьник подбежал к пруду, он увидел, что мальчик не подает признаков жизни и почти полностью ушёл под воду. Он бросился в пруд и вытащил ребёнка. Вместе с матерью они оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую.

Вручая грамоту председателя СК, представитель следственного управления отметил, что поступок молодого человека всегда будет являться примером истинного патриотизма и беззаветной помощи людям.