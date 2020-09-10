Кострома, 10 сентября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В Костромской области за сутки зафиксировано еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Данные приведены на утро 10 сентября.

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За все время пандемии в регионе выявлено 3916 инфицированных, при этом уже выздоровели 2974 человек. За сутки выписали еще 71 костромича.

На данный момент в регионе имеется 898 активных носителей коронавируса. 121 пациент, включая четырёх человек на поддержке аппаратов ИВЛ, находится в больницах.