Калуга, 10 сентября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Калужской области в 2019 году в результате самоубийств погибли 120 человек, из них 102 мужчины и 18 женщин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Фридрих Каспар. Монастырское кладбище в снегу

По данным статистиков, за пять лет смертность от самоубийств в регионе снизилась более чем на четверть. Число умерших от этих причин на 100 тыс. человек населения в 2015 году составило 16,5, в 2019 году — 11,9. Число молодых людей в возрасте 15−29 лет, решивших расстаться с жизнью, за пять лет сократилось более чем в два раза и в 2019 году составило 12 человек.

Основными причинами самоубийств являются бедность, безработица, страх перед наказанием, душевные болезни, домашние огорчения и тяжелые заболевания. При этом, по мнению экспертов, ни один отдельно взятый фактор не может в полной мере объяснить, почему человек совершил самоубийство: суицидальное поведение является сложным феноменом, определяемым целым комплексом взаимодействующих факторов — личных, социальных, психологических, культурных, биологических и средовых.

С 2003 года по инициативе международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при поддержке всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) под патронажем ООН 10 сентября признано всемирным днём предотвращения самоубийств. В 2020 году всемирный день предотвращения самоубийств проводится в 18 раз, его поддерживают все страны мира, в том числе Россия. По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 800 тысяч человек погибают в результате самоубийств, что больше, чем от войн и природных катаклизмов.