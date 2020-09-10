Иркутск, 10 сентября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Правительство РФ рассмотрит возможность помощи региону с ремонтом Байкальского тракта. Об этом накануне, 9 сентября, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки по Иркутску совместно с врио губернатора Приангарья Игорем Кобзевым. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатор Приангарья Игорь Кобзев

«Проблему с дорогой на Листвянку нужно решать. Будем изыскивать средства, будем помогать. Дорогу нужно делать и сам район приводить в порядок», — сказал Марат Хуснуллин.

Во время визита зампреда правительства в Приангарье было уделено особое внимание состоянию и ремонту автомобильных дорог в Иркутской области. При посещении участка ремонтируемой дороги на улице Депутатской в Иркутске Марат Хуснуллин отметил, что в нашем регионе только 30% муниципальных и областных дорог находятся в нормативном состоянии.

В 2020 году Иркутской области из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было дополнительно выделено 502 млн рублей. 200 млн рублей направлено на сельские дороги. Еще 602 млн рублей на реконструкцию дорог поступили в рамках ликвидации последствий наводнения 2019 года.

На восстановление автодорог в Тулуне и Нижнеудинске по отдельной программе регион получил 250 млн рублей.

«Но, кроме выделения денег, нужно обязательно организовать системную работу. То есть заказчикам, подрядчикам, проектировщикам нужно работать более качественно. Произошли большие изменения в законодательстве. С первого сентября заказчики могут выбирать подрядчиков по конкурсу, а в конкурсных условиях прописывать квалификацию работников. Раньше были только аукционы, где ключевым показателем была цена. Так и выигрывали маленькие компании, в которых нет ни базы, ни опыта», — подчеркнул вице-премьер.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что ситуацию с ремонтом дорог в регионе нужно менять кардинально.

«Это касается не только протяженности ремонтируемых дорог, но и качества проводимых работ. Мы не настолько богаты, чтобы делать ремонтные работы на один год, а потом возвращаться на это же место. Участки, особенно важные для населения, я буду контролировать лично. Сегодня дороги должны быть способом комфортного передвижения, а не способом зарабатывания денег. Дороги — это лицо области», — сказал врио губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Приангарье запланирована реализация 83 объектов.

В частности, речь идёт о завершении начатого в 2016 году строительства автомобильной дороги Киренск — Казачинское в Казачинско-Ленском районе. В эксплуатацию будет введено 44,2 км дороги. Это позволит обеспечить круглогодичный проезд в Киренский район. Помимо этого, подходят к завершению работы по реконструкции автомобильных дорог Жигалово — Казачинское (на участке 87 км — 107 км в Жигаловском районе) и 17 км дороги Тогот — Курма в Ольхонском районе.