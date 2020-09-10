Ярославская оппозиция готова вывести народ на улицы
Ярославль, 10 сентября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Ярославле оппозиционные партии готовы вывести своих сторонников на улицы в случае фальсификации результатов на довыборах в Государственную Думу РФ по 194 округу. Об этом на совместной пресс-конференции заявили депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков, кандидат в депутаты Государственной думы от КПРФ Елена Кузнецова и кандидат в ГД от «Яблока» Олег Виноградов. Поводом к возмущению послужило молчание контролирующих органов на обращения оппозиционеров.
Не получили кандидаты ответа и на запросы оценить законность действий замдиректора областного департамента культуры Юлии Серовой, которая требовала от своих подчиненных голосовать за Андрея Коваленко. Видеозапись инструктажа от чиновницы была опубликована ярославским информационным порталом «Ярновости».
При этом оппозиционные кандидаты уверены, что выявленные нарушения — только вершина айсберга, и речь идет о созданной в Ярославской области системе использования административного ресурса.
В распоряжении кандидатов есть и другие подобные записи, которые они готовы представить вплоть до Администрации Президента. Ярославцы уверены, что действия московских политтехнологов, которые участвуют в ярославских выборах, безусловно портят репутацию не только губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, но и могут стать причиной уличных протестов.
Оппозиционные кандидаты договорились о совместном наблюдении на выборах. Проведена учеба для наблюдателей, подбираются люди для работы членами комиссий с правом совещательного голоса.
Довыборы в Государственную думу по 194 избирательному округу пройдут в Ярославской области 11−13 сентября.