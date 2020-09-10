Ярославль, 10 сентября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Ярославле оппозиционные партии готовы вывести своих сторонников на улицы в случае фальсификации результатов на довыборах в Государственную Думу РФ по 194 округу. Об этом на совместной пресс-конференции заявили депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков, кандидат в депутаты Государственной думы от КПРФ Елена Кузнецова и кандидат в ГД от «Яблока» Олег Виноградов. Поводом к возмущению послужило молчание контролирующих органов на обращения оппозиционеров.

Протестный митинг в Ярославле

«Ни на одну жалобу о нарушениях предвыборного законодательства мы не получили ответа: ни о возможном двойном гражданстве Коваленко (Андрей Коваленко, кандидат в депутаты от «Единой России», — прим. ИА REGNUM), ни о сокрытии им доходов. Они, очевидно, ждут конца избирательной компании, чтобы не принимать никаких мер», — заявил Анатолий Грешневиков.

Не получили кандидаты ответа и на запросы оценить законность действий замдиректора областного департамента культуры Юлии Серовой, которая требовала от своих подчиненных голосовать за Андрея Коваленко. Видеозапись инструктажа от чиновницы была опубликована ярославским информационным порталом «Ярновости».

"Быстрого ответа я не жду. Закон дает им время провести проверку. Хотя если говорить о Серовой, то налицо признаки совершения преступления. Здесь можно усмотреть нарушение статьи 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Это до пяти лет лишения свободы. А также она нарушила статью 17 Закона о госслужбе, которая запрещает использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации. Должно быть возбуждено уголовное дело, а она должна быть уволена с государственной службы», — считает Олег Виноградов.

При этом оппозиционные кандидаты уверены, что выявленные нарушения — только вершина айсберга, и речь идет о созданной в Ярославской области системе использования административного ресурса.

«Серова на видеозаписи говорит, что не надо ошибиться, как в прошлый раз. То есть можно сделать вывод, что такое принуждение к голосованию за нужного власти кандидата — это сложившаяся в Ярославле система», — отмечает Елена Кузнецова.

В распоряжении кандидатов есть и другие подобные записи, которые они готовы представить вплоть до Администрации Президента. Ярославцы уверены, что действия московских политтехнологов, которые участвуют в ярославских выборах, безусловно портят репутацию не только губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, но и могут стать причиной уличных протестов.

«Если мы будем уверены, что выборы фальсифицированы, мы готовы выйти на улицу. Более того, и люди уже готовы к таким выступлениям. Я выхожу на пикеты в помощь Хабаровску, и получаю большую поддержку ярославцев. Люди подходят и говорят, что солидарны со мной», — заявила Елена Кузнецова.

Оппозиционные кандидаты договорились о совместном наблюдении на выборах. Проведена учеба для наблюдателей, подбираются люди для работы членами комиссий с правом совещательного голоса.

«Огромное количество ярославцев откликнулось и хочет быть наблюдателями на выборах, — заявил Анатолий Грешневиков. — Люди устали от пренебрежения к закону, который демонстрирует «Единая Россия». Никто не хочет событий, как в Хабаровске или в Белоруссии. Мы просто хотим честных выборов».

Довыборы в Государственную думу по 194 избирательному округу пройдут в Ярославской области 11−13 сентября.