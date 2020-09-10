Черкесск, 10 сентября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Главу энергокомпании в Карачаево-Черкесии подозревают в хищении 670 млн рублей у ПАО «Россети Северный Кавказ». Он в розыске, задержана главный бухгалтер предприятия, сообщили 10 сентября в Следственном комитете РФ.

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По факту многомиллионного хищения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере». Как установлено в ходе следствия, с января 2017-го по июнь 2020 года группа лиц во главе с врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска Умаром Казиевым«путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО «Россети Северный Кавказ» по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии» похитили денежные средства «Россетей» на 670 млн рублей.

Среди подозреваемых в хищении также главный бухгалтер компании в городе Черкесске Диляна Атаева и иные лица. Они перевели денежные средства на расчетные счета аффилированных организаций. Сам Казиев, который одновременно является членом участковой избирательной комиссии, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Его подельница Атаева задержана и помещена под домашний арест.

В компании, а также в аффилированных организациях и по месту жительства подозреваемых проведено более 20 обысков, изъяты документы, которые прольют свет на обстоятельства совершения преступления.

Отметим, что уголовное дело расследует Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.