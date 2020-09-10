Москва, 10 сентября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. В России в июле 2020 года доля просрочки по потребительским кредитам снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 16,8% (в июле 2019 года — 17,5%, приводит данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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За январь — июль 2020 года показатель просроченной задолженности по потребительским кредитам вырос на 2,6% и фактически вернулся к уровню начала осени 2019 года.

Самые низкие значения доли просрочки по потребкредитам в июле зафиксированы в Югре (9,0%), Якутии (13,7%) и Татарии (13,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам составила более 8 трлн рублей.

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