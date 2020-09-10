Пушкин, Санкт-Петербург, 10 сентября, 2020, 09:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за ежедневного увеличения количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, в городской больнице имени Семашко в Пушкине разворачивают дополнительные 132 койки. Об этом 10 сентября сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Напомним, за лето число больниц, принимающих больных с коронавирусом, сократилось с 23 до 10. При этом часть учреждений сохранила частичный прием инфекционных больных.

В начале августа больница имени Семашко приступила к плановой деятельности после временного перепрофилирования в инфекционный госпиталь. При этом была сохранена вся необходимая инфраструктура инфекционного стационара.

«Ежедневно увеличивается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд для взрослых пациентов сократился до 10%. В связи с чем принято решение о возобновлении приема пациентов с коронавирусом в Городской больнице имени Семашко в Пушкине, — сказал Эргашев. — При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будет продолжено».

В настоящее время в Петербурге в девяти взрослых и в одном детском стационаре развернуты 3516 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Больных с COVID-19 принимают: Клиническая больница им. С. П. Боткина, Детская больница №5 им. Н. Ф. Филатова (362 койки), больница Св. Георгия, Городская больница №20 (стационар и поликлиника), Городская больница №40 (130 коек), Покровская больница, Александровская больница (286 коек), Мариинская больница (92 койки), Городская больница №15 (165 коек), Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова (200 коек).