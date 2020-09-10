Улан-Удэ, 10 сентября, 2020, 09:13 — ИА Регнум. Неиспользуемые здания в Улан-Удэ, являющиеся объектами культурного наследия, могут начать сдавать в аренду на льготных условиях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, об этом заявил исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития и туризма Игорь Елбаскин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, в собственности города в настоящее время находится 20 нежилых и 34 многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия. При этом состояние их оценивается как неудовлетворительное.

«Большинство из них расположены в историческом центре города, поэтому являются инвестиционно-привлекательными для арендаторов. Была рассмотрена региональная и муниципальная практика, по итогам которой и было принято такое решение», — отметил чиновник.

Предпринимателям предложено взять их в аренду по цене 1 рубль за кв. метр. Но при этом они должны отреставрировать здания за свой счёт. Предложение администрации депутаты горсовета рассмотрят на ближайшем заседании.

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