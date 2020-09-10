Ярославль отметит День города открытием нового музея
Ярославль, 10 сентября, 2020, 09:10 — ИА Регнум. «Медвежий шоу-рум» появится в Ярославле 12 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо». В этот день в «столице Золотого кольца» пройдут праздничные мероприятия по случаю празднования 1010-летия со дня основания города.
Одним из центральных событий дня станет открытие нового музея, посвященного символу города — «Кутюр-шоу «Медвежий угол».
Дизайнерский шоу-рум представляет собой выставку одежд мини-копий памятника бронзовому медведю. Экспонаты посвящены профессиям, спортивным командам, крупным промышленным компаниям региона и страны в целом, а также мировой геральдике, в концепции которой присутствует изображение медведя.
В музее работает «Медовая кладовая», где любителям сладкого предложат продегустировать не один десяток сортов меда, студия звукозаписи «Медведь на ухо», где можно записать свою собственную песню. В тематических фотозонах можно будет сфотографироваться в окружении медведей. Здесь же можно будет приобрести уникальные сувениры с «медвежьей» тематикой.
Ожидается, что новый музей станет еще одной точкой притяжения для туристов.