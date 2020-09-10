Новочебоксарск, Чувашия, 10 сентября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. В Новочебоксарске возобновились работы на кордодроме для юных авиамоделистов, который планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время за счёт благотворительных средств оборудован дренаж, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.

Cheges.rushydro.ru Строительно-земляные работы на кордодроме

Площадка предназначена для тренировочных полетов кордовых моделей самолётов, которые будут запускать воспитанники юношеского клуба «Чайка» — двукратного чемпиона России по авиамоделизму. В 2020 году продолжением совместного проекта гидроэнергетиков и авиамоделистов стало обустройство дренажной системы для защиты кордодрома от дождевых и талых вод, чтобы сделать тренировки детей безопасными и круглогодичными. Всего Чебоксарская ГЭС выделила на кордодром 790 тыс. рублей.

К благотворительному проекту присоединились неравнодушные жители Новочебоксарска. В настоящее время при поддержке предпринимателя Александра Крылова идет выравнивание площадки стройматериалами. Администрация города выделила 100 тонн асфальтовой крошки для подготовки основания к укладке финишного покрытия.

Cheges.rushydro.ru Строительно-земляные работы на кордодроме

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Как сообщало ИА REGNUM, кордодром строился для юных авиамоделистов, которые сами конструируют и изготавливают модели самолётов. Земельный участок под кордодром был выделен в 2012 году, однако начало строительства сопровождалось скандалами и судебными тяжбами, затем стройку «заморозили». В марте 2020 года один из авиамоделистов опубликовал видеообращение к врио главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой вмешаться в ситуацию, и только после этого работы были возобновлены.

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