Владикавказ, 10 сентября, 2020, 08:39 — ИА Регнум. В действиях адвоката Эльмана Пашаева были нарушения. Это признала адвокатская палата Северной Осетии, членом которой является защитник Михаила Ефремова.

ИА REGNUM Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

Накануне, 9 сентября, квалификационная комиссия адвокатской палаты республики признала нарушение Кодекса этики адвокатом Пашаевым, пишет ТАСС.

В числе нарушений названа, в частности, его публичная активность. В отношении Пашаева, а также адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, который является членом адвокатской палаты Москвы, еще в июле 2020 года были возбуждены дисциплинарные дела, сообщил президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. По его словам, Совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании Пашаева после решения квалификационной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября был вынесен приговор актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в центре Москвы врезался в рабочую машину Сергея Захарова. В результате ДТП он скончался от полученных травм. Ефремов получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

У многих, в том числе профессионалов, сложилось мнение, что защитник Ефремова Эльман Пашаев вел себя во время следствия и суда недостойно, нарушая профессиональную этику, что способствовало назначению такого сурового наказания для его подзащитного.

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