Чебоксары, 10 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии в одностороннем порядке расторгнут договор с новосибирским подрядчиком, который сорвал капитальный ремонт школы № 1 в посёлке Вурнары, оставив более 800 детей без школы. Для завершения ремонта привлекут несколько подрядных организаций, сообщает администрация Вурнарского района.

Cap.ru Школа на ремонте

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Капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 должны были завершить к 30 августа, но они продолжаются до сих пор. В числе незавершённых работ — замена кровли, внутренняя отделка, ремонт коридора и фасада. Подрядная организация не приступила к демонтажу и монтажу водоснабжения, канализации и вентиляции.

По словам вице-премьера Чувашии Аллы Салаевой, договор с подрядчиком будет расторгнут в одностороннем порядке, а на объект запустят другие подрядные организации, в том числе и местные. В администрации района отмечают, что «необходимо 5−6 недель, чтобы полностью подготовить школу к приему детей». Создана рабочая группа, которая контролирует ход работ в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, местные власти и подрядчик сорвали открытие школы № 1 в посёлке Вурнары, где учатся 817 детей. В настоящее время младшеклассники учатся в пристрое для начальных классов, другие школьники находятся на дистанционном обучении.