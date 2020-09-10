Владивосток, 10 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Дальневосточники с энтузиазмом откликнулись на возможность путешествия по России с новой программой возврата туристического кешбэка. На выбор тура или круиза давалось несколько дней. Многие тут же кинулись на официальный сайт мир путешествий и туроператоров. Но, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM молодая семья из Приморья, через два дня все иллюзии по поводу путешествия испарились. Вместе с желанием отправляться в путешествие по России.

Зал ожидания

Читайте также: Хорошо, но мало: как оценивают туристический кешбэк на Алтае?

Супруги Мироновы Ольга и Андрей в течение дня посмотрели большое количество предложений — определиться с выбором было нелегко. Все туры, круизы заманчиво рассказывали об отдыхе любого формата, красотах, уникальности. Так и не определившись, вечером Андрей позвонил на горячую линию с просьбой помочь в выборе тура.

Но оператор ответил им, что он «обладает такими же инструментами поиска», поэтому советовать не сможет: «Выбирайте сами!».

В общем, на семейном совете решили ехать в Сочи. Выбрали тур «Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых».

«Описание тура заинтересовало — 7 дней, 6 ночей, стоимость на одного человека — 45 900 рублей. В семье двое детей, один школьник. Решили ехать все вместе — когда ещё детей удастся вывезти?

Стоимость тура на четверых — 183 600 рублей. Дорого, но так хотелось увидеть олимпийскую столицу и детям показать», — признался Андрей.

Казус в том, что билеты до места отдыха надо заказывать самому. Как выяснилось, прямого авиарейса «Владивосток — Сочи» уже нет, он действовал совсем недолго.

«Мы стали искать подходящие билеты по стоимости и датам. Ведь лететь пришлось бы с пересадками. Разброс цен на авиабилеты туда и обратно оказался от 120 тыс. до 160 тыс. рублей и выше на четверых. Предлагались пересадки в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Иркутске.

Нам, никуда раньше не выезжавшим дальше Владивостока, ещё и с маленькими детьми, не очень-то хотелось лететь таким путём. Посчитали перелёт вместе с покупкой тура, дорожные расходы — путешествие нам обойдётся почти 350 тысяч рублей. Минус кешбэк 15 тыс. рублей. И это ещё без трат на жизнь в Сочи. В общем дорого. Начали искать другой тур. Если где-то ехать ближе — билеты были не такие дорогие, но туры значительно дороже. Например, на Сахалине, Байкале, Камчатке. Очень трудно было нам определиться».

В итоге, за отведённое время с 21 по 28 августа, Мироновы не успели забронировать путешествие по России. Да и отдать за семейный отдых в лучшем случае 400 тыс. рублей супруги были не готовы.

«Выбрали бюджетный вариант — взяли палатки и поехали на морское побережье. Благо в Приморье красивых мест много. А Сочи ещё у нас впереди», — не расстроился неудавшийся путешественник.

Узнав, что есть предложение продлить программу кешбэка, Мироновы сказали, что она, конечно, нужна, но сумма возврата в сравнении с тратами, мала. Да и времени на выбор мало. По их словам, у них была карта «Мир», а вот друзьям, которые также собирались путешествовать, пришлось её оформлять. Но и они никуда не поехали.

Как сообщало ИА REGNUM, программа Ростуризма, предусматривающая возврат части средств, потраченных туристами, решившими отдохнуть в России, возможно, будет продолжена. Об этом стало известно накануне, 9 сентября, после совещания президента России Владимира Путина с правительством России.