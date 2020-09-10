Чита, 10 сентября, 2020, 07:52 — ИА Регнум. С наступлением осени во многих районах Забайкальского края отмечают прирост рождаемости. Как сообщила сегодня, 10 сентября, специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, работники отделов ЗАГС Могойтуйского и Нерчинского районов зарегистрировали двухсотые рождения детей.

Департамент ЗАГС Забайкальского края Новорождённые

Родителей таких «юбилейных» свидетельств всегда поздравляют особо. есмотря на то, что площадь Могойтуйского района превышает площадь Нерчинского ровно на тысячу квадратных километров, теме не менее численность населения выше во втором. За прошлый год в этих районах зарегистрировано 318 и 321 актовых записи о рождении соответственно. Среди остальных районов края два этих района по рождаемости находятся в середине списка. В

передовиках по рождаемости Забайкальского края всегда Чита — здесь в 2019 году зарегистрировано 5056 актовых записи о рождении. Среди районов первые Читинский — 773 актовых записи о рождении за 2019 год, Краснокаменский — 620 и Борзинский — 510. Всего за 2019 год в Забайкалье зарегистрировано 12 698 рождений, в 2018 — 13 749.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 г. количество умерших в регионе на 500 человек превысило количество родившихся.