Курган, 10 сентября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. В Кургане к третьему кварталу 2021 года появится новый завод железобетонных изделий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Проект курганского ЖБИ

Новое предприятие разместится в индустриальном парке «Территория областного развития», расположенном на 25 тыс. кв. м. бывшего завода «Икар». Размер инвестиций составит более 100 млн рублей. Будет создано 49 рабочих мест.

Железобетонные изделия, которые будут производиться на новом курганском предприятии, используются в крупнопанельном домостроении и соответствуют всем современным стандартам. На новом заводе планируется выпускать не менее 35 тыс. кубометров изделий и товарного бетона в год.

Интерес к продукции будущего завода железобетонных изделий проявили строители Тюменской области, ХМАО, а также ПАО «РЖД».