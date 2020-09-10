Владимир, 10 сентября, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Арбитраж Владимирской области 14 октября 2020 года начнёт рассматривать иск заместителя прокурора Западного военного округа (Москва) к ООО «Муромский завод железобетонных конструкций». В рамках дела истец истребует «из чужого незаконного владения» небольшой участок, который расположен на территории войсковой части, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск был подан ещё в марте 2020 года, но слушания откладывались. В споре зампрокурора требует истребования «объекта федерального недвижимого имущества — части земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Муромский район, городской округ Муром, войсковая часть 45 445». Речь идёт о территории площадью 183 кв. м, на которой установлена железобетонная конструкция мостового крана. Располагается спорный надел на территории участка с кадастровым номером 33:26:010301:1.

По данным публичной кадастровой карты, участок с этим номером имеет площадь 381 334 кв. м и оценивается в 102 159 378,6 рубля. По документам территория предназначена для обеспечения деятельности Министерства обороны РФ. Последнее привлечено в спор третьим лицом в лице подконтрольного учреждения — Центрального территориального управления имущественных отношений министерства.

Известно, что завод подал к прокуратуре встречный иск, но суть его пока не сообщается.