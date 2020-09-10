Краснодар, 10 сентября, 2020, 06:30 — ИА Регнум. В активах бывшего министра энергетики России, члена совета директоров компании «Россети» Сергея Шматко произошли изменения. 8 сентября 2020 года он увеличил долю участия в крупном краснодарском подрядчике «дочерних» компаний «Транснефти» — ООО «Монтажтехстрой». Вместо 25% ему принадлежит теперь 35%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

Premier.gov.ru Алексей Кудрин, Сергей Шматко и Егор Сечин

Компания «Монтажтехстрой» создана в Краснодаре в октябре 2010 года. По основному виду деятельности фирма занимается производством строительно-монтажных работ. В обществе работают свыше 2 тыс. человек, уставный капитал — более 6,3 млн рублей. Владельцы — директор Владимир Кириченко (доля — 35%), Александр Макаренко, Сергей Шматко, чьи данные совпадают с данными бывшего министра энергетики России, а также ставропольское ООО «Энергософт» (принадлежит Исмаилу Кипкееву).

Компания выступала поставщиком почти по 50 госконтрактам на 18,11 млрд рублей. Среди заказчиков преобладали «дочки» «Транснефти», например, 34 контракта были подписаны с АО «Черномортранснефть». Влияние в активе Шматко увеличил за счёт продажи ему части доли Макаренко.

По открытым данным, Сергей Шматко занимал пост министра с 2008 по 2012 год. На сегодня на сайте ПАО «Россети» он числится членом совета директоров.

У Шматко, помимо прочего, есть 25% в ООО «Геленджикский курортный комплекс-меридиан», где долю также имеет Станислав Чемезов, чьи данные совпадают с данными сына главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Совместно с Артёмом Шматко экс-министр также владеет компанией «Артпол холдинг».