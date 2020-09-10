Кызыл, 10 сентября, 2020, 06:14 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2020 года Туву посетили около 8 тыс. туристов из других регионов России и из-за границы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это на 60% меньше, чем в прошлом году.

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«Значительно сократился даже внутренний туризм, поскольку по требованию Роспотребнадзора в рамках мер против распространения инфекции были отменены практически все запланированные мероприятия туристического календаря», — отметили в правительстве.

Между тем в республике продолжилось развитие туристической инфраструктуры. Так, в Дургенском каньоне была введена в эксплуатацию экологическая тропа. По ней прошли уже больше 300 человек.

Региональный минздрав готовит документы для придания озеру Дус-Холь и минеральным источникам Уургайлыг и Чурек-Доргун статуса лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

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