Белокуриха, Алтайский край, 10 сентября, 2020, 05:36 — ИА Регнум. Масштабная программа Ростуризма, предусматривающая возврат части средств, потраченных туристами, решившими отдохнуть в России, возможно, будет продолжена. Об этом стало известно накануне, 9 сентября, после совещания президента России Владимира Путина с правительством России. Напомним, срок, за который можно было забронировать туры по данной программе, был коротким (с 21 по 28 августа), да и правила туристического кешбэка долгое время не были известны не только покупателям, но и самим продавцам туруслуг. В итоге торопиться пришлось и желающим сэкономить туристам, и туроператорам, и гостиницам, которые выступили участниками программы.

Иван Шилов ИА REGNUM Горный Алтай

Как сообщает в своей статье алтайский журналист Алексей Тырышкин, на момент старта программы на официальном сайте проекта — «Мир путешествий» Алтайский край представили 33 туроператора, 15 туров и 13 отелей. Подавляющее большинство мест размещения — из города-курорта федерального значения Белокуриха. Там по туристическому кешбэку обратились за бронью 127 человек. Пресс-секретарь сети санаториев АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина отметила, что этот результат сочли хорошим, равно как и само участие в данной программе.

Что касается других участников, то, по словам заместителя генерального директора по реформированию маркетинговой политики санатория «Алтайский замок» Любови Дик, программа показала хорошие результаты, позволив увеличить заполняемость на 10%.

Руководитель отдела маркетинга санатория «Россия» Юлия Федина посетовала на ограниченное время для включения в программу, но в итоге никаких непреодолимых сложностей по бронированию не возникло, программой воспользовались 197 человек, они забронировали путевки на сумму более 9 миллионов рублей. Представители алтайского туристического бизнеса отмечают, что программа оказалась востребованной, дала хорошие результаты и было бы хорошо её продолжить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил продлить действия программы, предусматривающей возврат части средств за купленные туры туристам, так как она показала высокую эффективность. По его словам, программу «точно надо продлить», захватив новогодние каникулы.