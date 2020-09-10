Москва, 10 сентября, 2020, 03:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы разрешил спор между «Дирекцией единого заказа оборудования для АЭС» и энергомашиностроительным холдингом «Силовые машины». Истец требовал взыскания неустойки в размере свыше 1 млрд рублей. Ни одно из требований не было удовлетворено — по части претензий производство было прекращено, а по другой оставлено без рассмотрения. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Power-m.ru Производственный комплекс АО «Силовые машины»

Претензии от актива госкорпорации «Росатом» поступили в суд ещё в мае 2020 года. Сумма требований составляла 1 060 275 562,11 рубля. Ответчик в числе прочего производит оборудование для ГЭС, АЭС и ТЭС, которое работает на предприятиях в 57 странах мира. В основе судебного разбирательства лежал контракт на поставку.

Судья Григорьева в ходе слушаний отказала истцу в уточнении исковых требований, а также в привлечении третьим лицом ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования имени С. М. Кирова» и вынесла вердикт по существу.

«Прекратить производство в части требований о взыскании неустойки за нарушение срока поставки задвижки с электроприводом на линии рециркуляции (5 комплектов) (пункт 13.2 спецификации) для энергоблока №1. Требование о взыскании неустойки за нарушение срока поставки вакуумного агрегата конденсатора комплектно (3 комплекта) (пункт 6.1 спецификации) для энергоблока №1 — оставить без рассмотрения», — отмечается в решении суда.