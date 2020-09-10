Москва, 10 сентября, 2020, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал акционеру банка с отозванной лицензией и бывшему главе правления в признании ненормативного правового акта недействительным. Оспариваемым документом Центробанка России была отозвана лицензия у ярославского «Кредпромбанка», входившего в топ-350, передаёт ИА REGNUM.

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Решение суда пока не изготовлено, но известно, что суд решил «отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью». Истцом выступала акционер с долей свыше 44,3% Татьяна Данилова и бывший глава правления Владимир Симонов. Они требовали признать недействительным и отменить приказ регулятора № ОД-2670 от 22.11.2019 года, которым была отозвана лицензия «Кредпромбанка».

Напомним, среди причин, которые повлекли дальнейшую ликвидацию организации — нарушения банковского законодательства, сомнительные транзитные операции, имеющие признаки вывода активов из России. На момент лишения лицензии банк по размеру активов был на 344-м месте. Его уставный капитал составлял 284 млн рублей.