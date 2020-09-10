Казань, 10 сентября, 2020, 03:00 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Татарии Роберт Мусин, который ранее был главой правления крупного республиканского банка с долей участия региона — «Татфондбанка», получил ещё одно многомиллионное требование от кредитора. В рамках дела о банкротстве экс-банкира компания «Траверз компани» требует включить в реестр её претензии на более чем 123,6 млн рублей. Заявление арбитраж Татарии рассмотрит 20 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

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«В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Траверз Компани», г. Казань, о включении в реестр требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 123 685 221,24 рубля», — отметил судья Нафиев.

Компания-заявитель создана в 2002 году для оптовой торговли бытовыми электротоварами, но с июля 2017 года признана банкротом. Компания интересна тем, что совместно с аффилированной с Мусиным фирмой была акционером «лопнувшего» «Татагропромбанка».

Напомним, ТФБ ещё несколько лет назад инициировало банкротство бывшего главы правления, на тот момент действующего депутата Госсовета РТ Роберта Мусина. Пройдя через процедуру реструктуризации долгов, он был объявлен банкротом. На сегодня идёт формирование реестра его кредиторов и конкурсной массы — имущества, за счёт продажи которого будут покрыты долги. Помимо этого, многомиллиардные претензии к нему в рамках привлечения к субсидиарной ответственности заявили и сами банки, в том числе «Татфондбанк», «Татагропромбанк» и «Интехбанк», которые к моменту краха входили в одну банковскую группу.