Бойсе, США, 10 сентября, 2020, 01:47 — ИА Регнум. По меньшей 96 крупных природных пожаров общей площадью в 1,375 млн га зафиксировали в трех американских штатах — Орегон, Калифорния и Вашингтон, сообщает Национальный межведомственный пожарный центр на своей странице в Twitter.

Firecorps.org

За последние сутки было выявлено 17 новых крупных очагов природных пожаров. В связи с этим принято решение эвакуировать жителей населенных пунктов, находящихся вблизи опасных зон.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что в Калифорнии при тушении крупного пожара не менее 14 человек, в том числе несколько пожарных, получили ожоги и отравление угарным газом. Трое из них находятся в больнице в критическом состоянии.