Брюссель, 10 сентября, 2020, 01:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович 10 сентября прибудет в Лондон на экстренные переговоры о ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в свете британского законопроекта, допускающего нарушение европейского соглашения. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера, распространённом вечером 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«После объявления Великобритании заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович отправляется в Лондон в четверг, чтобы провести экстренное заседание Совместного комитета по Brexit с Майклом Гоувом», — говорится в тексте заявления. Отмечается, что руководство ЕС намерено получить от Великобритании разъяснения, подтверждающие необходимость «полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе» страны из европейского сообщества.

Напомним, ранее правительство Бориса Джонсона представило законопроект, согласно которому определённые положения внутреннего законодательства «должны иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международными законами».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «очень обеспокоена» заявлениями британского правительства о возможном нарушении соглашения по Brexit.