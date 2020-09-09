Франкфурт-на-Майне, Германия, 10 сентября, 2020, 01:02 — ИА Регнум. Следующим за эпохой глобализации, длившейся с 1980 года, станет «век беспорядка», заявили экономисты Deutsche Bank в выпущенном исследовании.

Billie Grace Ward Deutsche Bank

Экспертная группа банка под руководством стратега Джима Рейда выпустила прогноз, в соответствии с которым ключевыми темами названного периода станут ухудшение отношений США и Китая, стагнация в экономике европейских стран, увеличение долгов и распространение политики «вертолетных денег».

Кроме того, «век беспорядка» будет сопровождаться ростом инфляции в странах, усилением экономического неравенства, ужесточением конкуренции между поколениями, а также новой технологической революцией.

В банке объяснили, что «беспорядок» будет определять экономическую ситуацию в мире примерно в течение десятилетия, однако его не следует воспринимать как причину для отказа от инвестиций поскольку «новая эпоха принесёт масштабные интервенции и ликвидность».

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