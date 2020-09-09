Белград, 10 сентября, 2020, 00:45 — ИА Регнум. 9 сентября в пресс-службе НАТО заявили, что не планируют каких-либо мероприятий с Сербией в ближайшие месяцы и что они по-прежнему привержены партнерству с Белградом после того, как правительство Сербии решило прекратить военные учения и военную деятельность со всеми партнерами для сохранения позиции военного нейтралитета. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 9 сентября.

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«В ближайшие месяцы мы не планируем каких-либо конкретных мероприятий с Сербией, но мы по-прежнему привержены партнерству в интересах стабильности и безопасности региона», — заявили в пресс-службе альянса.

В сообщении также было подчёркнуто, что Североатлантический альянс «ценит долгосрочное партнерство» с Сербией.

«Как и все наши партнерские отношения, так и партнерство с Сербией основано на потребностях государства-партнера», — указали в НАТО.

Напомним, 9 сентября министерство обороны Сербии объявило, что решило прекратить военные учения и военную деятельность со всеми партнерами в течение ближайших шести месяцев, чтобы сохранить «позицию военного нейтралитета и избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия усиленных нападок» на политику и экономику Сербии.