Пентагон назвал объём сокращения контингента в Афганистане к ноябрю
Вашингтон, 9 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Четыре с половиной тысячи американских военных останутся в Афганистане к ноябрю 2020 г., пишет 9 сентября The New York Times.
Об этом сообщил в своём заявлении Кеннет Маккензи, возглавляющий СЕNТCОМ — Центральное командование ВС США.
Этого количества, по словам генерала, будет достаточно, чтобы справиться с задачами, которые американские военные выполняют в Афганистане.
Он добавил, что у Вашингтона нет цели оккупировать Афганистан. В этой стране американские военные находятся, чтобы противостоять «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, войска США выводятся из Афганистана в соответствии с договорённостью с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).