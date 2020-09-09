Вашингтон, 9 сентября, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Четыре с половиной тысячи американских военных останутся в Афганистане к ноябрю 2020 г., пишет 9 сентября The New York Times.

Army.mil Американские солдаты в Афганистане

Об этом сообщил в своём заявлении Кеннет Маккензи, возглавляющий СЕNТCОМ — Центральное командование ВС США.

Маккензи «К ноябрю, концу октября — ноябрю мы приблизимся к отметке в четыре с половиной тысячи».

Этого количества, по словам генерала, будет достаточно, чтобы справиться с задачами, которые американские военные выполняют в Афганистане.

Он добавил, что у Вашингтона нет цели оккупировать Афганистан. В этой стране американские военные находятся, чтобы противостоять «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, войска США выводятся из Афганистана в соответствии с договорённостью с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).