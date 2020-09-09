Талибы* заявили о непричастности к покушению на вице-президента Афганистана
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 9 сентября, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицает причастность к покушению на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, 9 сентября сообщает агентство Reuters.
Террористы
Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 сентября в Кабуле было совершено нападение на вице-президента Салеха. В результате взрыва погибли 10 человек, не менее 15 получили ранения.
Сам вице-президент жив. Жертвами и пострадавшими в результате теракта стали его охранники и прохожие.
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