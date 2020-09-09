В Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19
Москва, 9 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 9 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.
(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Больничная палата в Москве
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"В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Согласно последним официальным данным, в столице выявлено уже более 268 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4945 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 225 тысяч человек.