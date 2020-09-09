Москва, 9 сентября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Увеличение оттока капитала из России в 2020 году привело к снижению курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября рассказал экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Комментируя увеличение в 1,7 раза объёмов чистого вывоза капитала из России частным сектором за январь-август 2020 года, экономист указал, что данное обстоятельство негативно сказалось на курсе национальной валюты. При этом подобная динамика связана с понижением ключевой ставки Центробанком РФ.

«Дело в том, что спекулятивные капталы покидают российскую экономку. Для них находиться в облигациях правительства уже не так выгодно. Поэтому они и создали нам такую пугающую ситуацию на валютном рынке, такое падение курса рубля», — заявил Колташов.