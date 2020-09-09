Москва, 9 сентября, 2020, 22:24 — ИА Регнум. Утверждены сроки государственных испытаний семейства перспективных боевых машин семейства «Курганец-25», сообщает 9 сентября издание «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Vitaly V. Kuzmin БТР «Курганец-25»

По утверждению издания, испытания БМП и БТР «Курганец-25» начнутся в мае 2021 года, а их окончание запланировано на осень 2022-го. Бронемашины будут проверены в различных погодных, сезонных и климатических условиях.

Уточняется, что с мая по октябрь 2021 года будут проведены предварительные тесты боевых машин, а в ноябре 2021 года начнутся полноценные госиспытания, на которые потребуется 12 месяцев.

При этом указано, что по итогам госиспытаний разработчики «Курганца» получат дополнительное время для исправления выявленных испытаниями недочетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года был подписан контракт на завершающую фазу опытно-конструкторских работ по средней гусеничной платформе Курганмашзавода.