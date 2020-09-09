Москва, 9 сентября, 2020, 22:50 — ИА Регнум. Снижение ключевой ставки стало одной из причин увеличения объёмов чистого вывоза капитала из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Если бы Центральный банк не снизил ключевую ставку еще раз летом этого года весьма решительно, чтобы дать экономке стимул, особенно стимул покупателям жилья, то вывоз каптала из России не был столь значительным, увеличившись в 1,7 раза за год», — сказал Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России сообщил о резком увеличении объёмов вывода капитала из РФ. По данным ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2020 года составил $34,8 млрд, увеличившись в 1,7 раза в годовом выражении.