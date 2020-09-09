Бишкек, 9 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время рабочей поездки в город Ош ознакомился с ходом строительства текстильной фабрики, которая обеспечит работой до 7 тысяч человек.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927

Отмечается, что эта текстильная фабрика является первым подобным предприятием, строящимся в Киргизии со времен обретения страной независимости.

Новое предприятие, на котором планируют использовать оборудование из Японии и Германии, будет производить одежду — до 10 миллионов единиц, до 4,5 миллиона ткани и около 1,5 тысячи тонн шерсти ежегодно.

На строительство и оборудование фабрики уже привлечено свыше $38 млн (2 млрд 886 млн рублей) инвестиций.

Планируется, что новое предприятие будет закупать у киргизстанских фермеров около 16 тысяч тонн сырья в год. Для этого в Кара-Суйском районе Ошской области и Ноокенском районе Джалал-Абадской области хотят построить хлопкоперерабатывающие заводы.

Также, в качестве сопутствующего производства, на юге страны будет построен завод по производству хлопкового масла.