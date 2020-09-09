Москва, 9 сентября, 2020, 21:56 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 9 сентября выявлено 467 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие в защитных масках

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 467 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день трое военнослужащих с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, ещё пятеро — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 41 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ достигла 11 201 человека.