Мурманск, 9 сентября, 2020, 21:53 — ИА Регнум. В Мурманской области меньше чем за год было выписано более четырех тысяч бесплатных рецептов людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

(сс) valelopardo

«В этом году мы вошли в число пилотных проектов по обеспечению бесплатными лекарствами людей с такими заболеваниями. У нас сформирован запас медикаментов до конца года и уже начинаются закупки на следующий год», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области также предоставляют бесплатные противовирусные лекарства всем жителям с симптомами ОРВИ. На эти цели из резервного фонда правительства региона выделено уже более 24 млн рублей.