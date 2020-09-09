Глава ЦИК назвала «муниципальный фильтр» в 5% оптимальным
Москва, 9 сентября, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Снижение до пяти процентов размера «муниципального фильтра» является оптимальным, заявила 9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова, передаёт «Россия 24».
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Элла Памфилова
«Мы считаем, что это оптимальный вариант».
Напомним, так называемый муниципальный фильтр — это процент депутатов от какой-то партии, который необходим, чтобы их однопартиец смог зарегистрироваться на муниципальных выборах.
Ранее «муниципальный фильтр» составлял пять-десять процентов. Теперь он снижен до пяти процентов.