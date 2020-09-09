Рим, 9 сентября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Благодаря поддержке фондов ЕС 425 тысяч школьников Италии в новом учебном году получат учебники бесплатно, заявила в среду, 9 сентября, министр образования Италии Лючия Адзолина.

На покупку учебников, другой необходимой литературы, а также рюкзаков и иных школьных принадлежностей будет выделено 236 млн евро (чуть более чем по 500 евро на каждого).

Занятия в школах Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.