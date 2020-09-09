Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. В Югре при проведении выборов депутатов думы Белоярского района, глав сельских поселений Сорум, Лямина, Сытомино и Мулымья, дополнительных выборов в Когалыме и Нефтеюганске избирателям предоставляется три дня для голосования — 11,12 и 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО 9 сентября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

Избирательные участки в вышеуказанных населённых пунктах будут работать все три дня с 8:00 утра до 20:00.

Всего в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Югры пройдут 13 избирательных кампаний: по выборам глав городских и сельских поселений — Сытомино, Лямина, Мулымья, Сорум, Малый Атлым, Советский; и по выборам депутатов в думы Белоярского района, городов Покачи, Мегиона, Радужного, Советского, в Нефтеюганске и Когалыме.

В предстоящих выборах смогут принять участие более 131 тыс. избирателей, что составляет 11,5% от общего количества избирателей Югры. Будут задействованы 98 участковых избирательных комиссий.