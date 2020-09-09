Рим, 9 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Правительство Италии не успеет, как предполагалось, закончить разработку «плана восстановления экономики» после коронакризиса к середине октября 2020 года, заявил в среду, 9 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Указанный план нужно будет представить на рассмотрение в ЕС, от этого зависит получение Италией средств общих фондов, однако евробюрократам представят лишь «основные линии» будущего документа, добавил он.

План нужно разработать как можно более тщательно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно, этим и вызвана задержка, объяснил Конте.