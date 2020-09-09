Кальяри, Италия, 9 сентября, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В 2020 году число рабочих мест на предприятиях курортной индустрии Италии сократилось на 30%, с такой оценкой выступили в среду, 9 сентября, эксперты национальной профильной бизнес-ассоциации Federbalneari.

Педер Северин Кройер. Летний вечер на южном пляже Скагена

В сравнении с показателями 2019 года объем доходов компаний отрасли снизился примерно на 30%, отметили эксперты.

В августе, в традиционный сезон отпусков, поток туристов увеличился, но индустрии удалось «отыграть» часть потерь весны и начала лета, сообщили также в ассоциации.