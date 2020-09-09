Москва, 9 сентября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Заявление о том, что во внутренние дела России осуществляется попытка вмешательства из-за рубежа в преддверии единого дня голосования, будет сделано 10 сентября в Софеде, сообщили 9 сентября в пресс-службе верхней палаты парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Заявление будет сделано Андреем Климовым, возглавляющим Временную комиссию Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Климов также является заместитель председателя Комитета по международным делам Совфеда.

Его выступление перед представителями СМИ начнётся в 15:00 мск. С трансляцией выступления можно будет ознакомиться на официальном сайте и в аккаунтах Совфеда в соцсетях.

Напомним, выборы в единый день голосования (с 11 по 13 сентября) в этом году пройдут в 79 регионах РФ.