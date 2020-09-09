Майкоп, 9 сентября, 2020, 20:29 — ИА Регнум. Итоги социально-экономического развития Республики Адыгея за первое полугодие 2020 года подведены на заседании правительства региона 9 сентября. Заседание провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Мурат Кумпилов, открывая заседание, обратил внимание на то, что сегодня необходимо иметь чёткое представление о последствиях для отраслей экономики в связи с пандемией COVID-19.

«Мы видим, что по ряду направлений экономической деятельности показатели снизились. Во многом это связано с вынужденным введением ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Важно проанализировать ситуацию в каждой конкретной отрасли и точечно предпринять все необходимые меры для выравнивания экономической динамики», — сказал Мурат Кумпилов.

По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, в регионе сумели сохранить положительную динамику индекса промпроизводства, который составил 108,8% к январю-июню 2019 года. Адыгея по данному показателю занимает первое место среди регионов Южного федерального округа.

Также пандемия фактически на отразилась на показателях в сельском хозяйстве. В числе отраслей, в которых в первом полугодии 2020 года наметился спад, оказались сферы потребительского рынка, строительства и туриндустрии. Закрытие торговых объектив, а также снижение реальных денежных доходов населения привело к сокращению оборота розничной торговли на 5,1%. На 25% снизился объём выполненных работ в строительной отрасли. Сфера туризма работала лишь в первом квартале 2020 года, в целом за шесть месяцев турпоток к 2019 году снизился в 2,4 раза, составив 58 тыс. человек.

Также по итогам года в регионе прогнозируют снижение объёмов привлечённого капитала в инвестиционной деятельности. В числе основных причин нехватка энергомощностей для расширения предприятий и создания новых. В регионе принимают все меры для решения данной проблемы. В частности, в в октябре ожидается подписание с ПАО «Газпром» Программы развития газоснабжения и газификации Адыгеи на 2021−2025 годы.

«Принятые руководством страны меры поддержки экономики и населения позволили сгладить влияние пандемии. Вместе с тем, это ни в коем случае не снимает с нас обязанности по стабилизации ситуации в отраслях и достижению положительной динамики. Сегодня перед региональными министерствами и ведомствами стоит задача, используя механизмы поддержки в рамках госпрограмм, использовать собственные резервы региона», — отметил Мурат Кумпилов.