Калуга, 9 сентября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области будет вынесено за границы Калуги. С таким предложением к главе Минюста России Константину Чуйченко обратился врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в ходе совещания 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. Совещание с руководителями территориальных подразделений и организаций, подведомственных Минюсту России, Константин Чуйченко провёл в Калуге.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Минюста России Константин Чуйченко провёл совещание в Калуге

Глава региона на совещании отметил, что сегодня СИЗО расположено в центре города — в районе жилой застройки, рядом с учебными заведениями. Губернатор считает, что такое соседство может негативно сказаться на формировании подрастающего поколения.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Минюста России Константин Чуйченко провёл совещание в Калуге

Константин Чуйченко поддержал предложение Владислава Шапши. Он отметил, что проблема выноса следственных изоляторов за пределы областных центров актуальна для многих регионов, в том числе и для Калужской области.