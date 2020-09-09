Министр юстиции РФ Чуйченко поддержал вывод СИЗО за пределы Калуги
Калуга, 9 сентября, 2020, 20:14 — ИА Регнум. ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области будет вынесено за границы Калуги. С таким предложением к главе Минюста России Константину Чуйченко обратился врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в ходе совещания 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. Совещание с руководителями территориальных подразделений и организаций, подведомственных Минюсту России, Константин Чуйченко провёл в Калуге.
Глава региона на совещании отметил, что сегодня СИЗО расположено в центре города — в районе жилой застройки, рядом с учебными заведениями. Губернатор считает, что такое соседство может негативно сказаться на формировании подрастающего поколения.
Константин Чуйченко поддержал предложение Владислава Шапши. Он отметил, что проблема выноса следственных изоляторов за пределы областных центров актуальна для многих регионов, в том числе и для Калужской области.