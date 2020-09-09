Кострома, 9 сентября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. На кладбище, расположенном в Красносельском районе Костромской области, вандалы повредили 19 памятников. Об этом сообщает Управление МВД по Костромской области.

Фото газеты «Красное Приволжье»

В ходе расследования выяснилось, что к разгрому причастны двое подростков 12 и 13 лет. Мальчики пришли на кладбище, чтобы поесть сладостей, которые красносёлы оставляли на могилах умерших родственников.

«Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился, и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть», — рассказали в полиции.

Юноши повредили надгробия 19 могил, два памятника оказались сломанными. В том числе пострадал и установленный в 2019 году памятник известному ювелиру Иову Дерябину, занимавшемуся возрождением техники ювелирной скани в 1930-е годы.

По информации полицейских, ранее подростки состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Родители молодых людей не выступили с желанием покрыть расходы, связанные с повреждением памятников. Отстаивать право на компенсацию родственникам умерших придётся в суде.