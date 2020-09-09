Кострома, 9 сентября, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В Костромской области директора швейной фабрики подозревают в махинациях с теневыми счетами на 270 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по региону.

По версии следствия, в 2016 году управленец разработал схему, с помощью которой помогал клиентам уходить от уплаты налогов. Мужчина обладал экономическим образованием и хорошо разбирался в банковских сделках.

«Клиентами директора выступали представители организаций, не хотевшие платить налоги государству. Они переводили деньги за выдуманные услуги на счета 26 фиктивных предприятий, созданным мужчиной вместе с подельниками. В дальнейшем со счетов фирм-однодневок средства переводились на счета юридических лиц или ИП, затем деньги обналичивались и возвращались заказчику», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в УМВД.

За свои услуги мужчина брал комиссию в размере от 6% до 11% от суммы перевода. Из-за востребованности бизнеса в 2016 году организатор привлек к делу еще двух работников — бухгалтера и менеджера по работе с клиентами.

Всего через фиктивные счета за 4 года было проведено 273 миллиона рублей. Сумма полученных преступной группой доходов составила 10,5 миллионов.

Уголовное дело в отношении мужчины, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направили в суд.