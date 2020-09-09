В Костроме не нашлось желающих реставрировать один из символов города
Кострома, 9 сентября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В Костроме сорвалась реставрация одного из главных символов города — пожарной каланчи. Закупка на ремонт объекта, объявленная Костромским музеем-заповедником в конце июля, была признана несостоявшейся. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Начать реставрировать каланчу планировалось уже в сентябре 2020 года. По условиям контракта, подрядчик должен был привести в порядок смотровую площадку, заменить окна и двери, восстановить лепнину, отреставрировать и покрасить стены достопримечательности. Начальная цена контакта составила 6,6 млн рублей. Завершить реконструкцию планировалось в июне 2021 года.
ИА REGNUM попросило экспертов в сфере реставрации ознакомиться с техническим заданием закупки и пояснить, почему аукцион не состоялся. По мнению специалиста, пожелавшего остаться неизвестным, одной из причин произошедшего может быть низкая цена закупки.
С этим мнением отчасти согласен директор организации ООО «Рестор» Дмитрий Шаров. По мнению реставратора, техническое задание закупки составлено с ошибками, из-за которых
Отметим, что оперативно прокомментировать причину срыва закупки в Костромском музее-заповеднике отказались. На момент написания материала нового аукциона по реставрации каланчи не объявили.
Пожарная каланча была построена в Костроме в 1824—1827 годах и имеет статус объекта культурного наследия народов РФ. Постройкой в 1834 году во время приезда в город восхищался император Николай I («Такой у меня в Петербурге нет!»). В 2005 году здание каланчи передали в ведение Костромского музея-заповедника.