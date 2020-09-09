Москва, 9 сентября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Генпрокурору РФ Игорю Краснову, вступившему в должность 22 января 2020 г., пришлось в самом начале работы на этом посту разбираться со множеством жалоб от следователей, пишет 9 сентября газета «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Игорь Краснов

Краснов "После своего назначения я был буквально завален жалобами следствия на необъективность прокурорских решений, принятых по уголовным делам. Когда начал разбираться, выяснилось, что, действительно, имели место случаи, где прокуроры не вникали в уголовное дело».

По словам главы надзорного ведомства, из-за этого подхода прокуроров «дела годами ходили между следствием и прокуратурой». Всё это сопровождалось нарушением прав и потерпевших, и обвиняемых.

Эту ситуацию удалось преодолеть, и в настоящее время по каждому из таких затянувшихся дел приняты решения. Ряд дел Краснов, по его словам, лично разбирал.

Те сотрудники прокуратуры, которые осуществляли надзор за этими делами, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Краснов призвал прокуроров «умело применять» полномочия, которыми они наделены — и в надзоре за расследованием уголовных дел и за соблюдением закона в сфере уголовного судопроизводства.

Напомним, предшественником Краснова на посту главы Генпрокуратуры РФ является Юрий Чайка.